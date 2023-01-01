Умер ударник Modest Mouse Джеремайя Грин

Барабанщик инди-группы Modest Mouse Джеремайя Грин скончался 31 декабря в возрасте 45 лет. Об этом группа сообщила в своих социальных сетях.

До этого, 28 декабря, вокалист и гитарист Айзек Брокк рассказал, что у Грина недавно был диагностирован рак. Тогда музыкант утверждал, что в состоянии барабанщика имелись положительные изменения.

Грин родился 4 марта 1977 года на Гавайях и вырос в штате Вашингтон, где он занялся игрой на ударных инструментах. В 1993 году он стал одним из основателей Modest Mouse.

В марте 2003 года Грин объявил о своем уходе из группы после нервного срыва, но был принят обратно спустя почти год. Он продолжал выступать и участвовать в записях до последних дней жизни.

У Грина остались жена Лорен и шестилетний сын Уайлдер.