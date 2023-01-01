Глава «Укрэнерго» Кудрицкий: энергосистема получила беспрецедентные повреждения

Энергосистема Украины получила беспрецедентные повреждения, ряд объектов пострадали или уничтожены. Об этом 1 января в эфире украинского новостного телемарафона заявил глава правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий.

«Уровень повреждений беспрецедентный», — отметил он.

Как уточнил Кудрицкий, имеются ввиду не только подстанции компании, но и электростанции.

«Тепловые, гидроэлектростанции, теплоэлектроцентрали, вырабатывающие электричество и тепло для наших городов», — объяснил он.

Как оценил энергетик, на полное восстановление украинской энергосистемы могут понадобиться годы.

«Всё сложнее и сложнее восстанавливать повреждения», — заключил Кудрицкий.

Ранее в эфире телемарафона он допустил, что удары по украинской инфраструктуре могут привести к блэкауту в стране.

До этого, 28 декабря, в «Укрэнерго» сообщили об увеличении дефицита мощности в энергосистеме. На предприятии уточнили, что из-за теплой погоды четвертый день подряд по ночам на Украине не применяют ограничения потребления электроэнергии, однако все потребности населения удовлетворить невозможно.

Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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