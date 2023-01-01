В новогоднюю ночь в Москве родились 48 детей. Об этом в воскресенье, 1 января, говорится на сайте мэра столицы.

Так, в ночь с 31 декабря на 1 января на свет появились 27 мальчиков и 21 девочка.

«Эта новогодняя ночь была спокойной благодаря слаженной и профессиональной работе московских медиков. Малыши и их мамы чувствуют себя хорошо. В роддомах Москвы есть всё необходимое для того, чтобы принять и выходить малыша, даже если он появился на свет раньше положенного срока», — сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Отмечается, что последний младенец, рожденный в 2022 году, появился на свет в 23:55 в роддоме городской клинической больницы имени В.В. Вересаева.

На сайте мэра Москвы подчеркнули, что роддома и перинатальные центры столицы оснащаются самым современным оборудованием, позволяющим оказывать эффективную медицинскую помощь даже в самых сложных случаях.

В России первый новорожденный в 2023 году появился на свет на Сахалине. Мальчик стал третьим ребенком в семье.

В прошлую новогоднюю ночь в Москве родились 45 детей — 21 мальчик и 24 девочки. Проводил 2021 год мальчик, появившийся на свет за несколько мгновений до боя курантов в перинатальном центре ГКБ № 24.