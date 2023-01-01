Три человека погибли при взрыве на заводе пиротехники в Индии
По меньшей мере три человека погибли в результате взрыва на пиротехническом заводе в городе Солапуре в индийском штате Махараштра. Об этом 1 января сообщила газета The Hindu.
Еще три человека получили ранения. Взрыв произошел около 15:00 по местному времени (12:30 мск), последовало возгорание.
Пожарные и сотрудники полиции выехали на место взрыва для проведения спасательной операции.
15 декабря произошло возгорание на промплощадке в Ангарске. Возможной причиной случившегося могла стать загазованность систем технологической установки. В результате пожара два человека погибли, еще четверо пострадали.