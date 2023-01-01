Минтруд: страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 4,8%

Страховые пенсии неработающих пенсионеров с 1 января проиндексируют на 4,8%, в среднем выплаты составят 21 864 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе Минтруда России.

«Средний размер страховых пенсий по старости для неработающих граждан с учетом повышения с 1 января 2023 года составит 21 864 рубля», — отметили в ведомстве.

Рост произошел в рамках ежегодной индексации. Она проходила в два этапа, и с 1 июня 2022 года размер пенсий повысили на 10%.

Индексации подверглись страховые выплаты, которые назначаются женщинам с 60 лет, а мужчинам — с 65 лет при наличии трудового стажа.

Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии в 2023 году установили в 7567 рублей. В регионах размер пенсии зависит от коэффициентов субъектов, но не может быть ниже прожиточного минимума.

Выплаты за январь многие пенсионеры получили еще в декабре — график выплат изменился из-за новогодних выходных.