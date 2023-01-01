Пожар в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы ликвидирован. Об этом в воскресенье, 1 января, заявили в столичном главке МЧС.

«Принятыми мерами в 10:56 пожар был локализован и в 13:39 полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

В ликвидации были задействованы 123 человека личного состава, 35 единиц техники.

В ведомстве отметили, что сведений о пострадавших не поступало.

По результатам замеров лаборатории, превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет.

Пожар в ресторане в центре Москвы вспыхнул ранее в этот день. Как сообщили в экстренных службах, очаг возгорания находился на первом этаже трехэтажного здания, затем огонь перекинулся на второй этаж, охватив 200 кв. м. Позже пожарные ликвидировали открытое горение, из-за возгорания часть конструкций обрушилась.

Расследование обстоятельств произошедшего взяла на контроль Тверская межрайонная прокуратура.