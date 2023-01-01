В Сети появилось видео затопления клуба на реке в Белграде
В Сети опубликованы кадры из ночного клуба, построенного над рекой в Белграде и затонувшего в новогоднюю ночь.
Как видно на кадрах, вода уже стала прибывать в помещение, однако в клубе оставались десятки гостей. Среди посетителей началась паника, когда уровень воды стал повышаться.
В результате ЧП никто не погиб. Люди были полностью эвакуированы до того, как здание, стоявшее на сваях, погрузилось в воду.
Пострадала одна девушка, ей оказана медпомощь.
По предварительной версии, причиной погружения здания в воду стало слишком большое количество посетителей заведения.