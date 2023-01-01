Московские парки подготовили новогоднюю программу на 2–8 января

С 2 по 8 января в парках Москвы пройдет множество праздничных мероприятий в честь Нового года. Об этом 1 января сообщила пресс-служба столичной мэрии.

«В первую декаду января пройдут мероприятия, посвященные истории Нового года и обычаям, с которыми связан этот праздник. Горожан ждут мастер-классы, лекции, снежный флешмоб и ледовое шоу. Большую часть событий можно посетить бесплатно. Лишь на некоторые потребуется приобрести билеты», — говорится в сообщении.

В музее-заповеднике «Царицыно» можно будет узнать о традициях празднования Нового года и Рождества в Российской империи. Гостей также ждут струнные, органные, джазовые выступления и оперные арии.

В зоне отдыха Левобережье пройдет праздничный квест «Волшебные часы» для детей старше шести лет и взрослых. Мероприятие состоится 4 января. А 6-го числа на катке «Дружба» в парке 50-летия Октября начнется красочное шоу «Тайна серебряного льда» с интерактивным представлением. В тот же день в Гончаровском парке состоится флешмоб «Слепи снеговика», на котором пройдет конкурс самых креативных снежных фигур.

Насыщенная программа будет в парке Фили. Там пройдут интерактивный спектакль «Снеговик-шоу», кукольные спектакли «Падал новогодний снег» и «Чиполлино», а также новогодний мастер-класс по декору свечей. 8 января в парке Северное Тушино состоится детский мастер-класс «Птички-невелички» по росписи и украшению фигурок из соленого теста.

Ранее, 1 января, десятки москвичей приняли участие в «Забеге вдохновения» в «Лужниках». Перед тем, как пробежать дистанцию 2023 метра, бегуны сначала дали сами себе обещания на будущий год.