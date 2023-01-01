Полиция Нидерландов задержала десятки человек в ходе празднования Нового года

Полиция Нидерландов задержала несколько десятков человек в ходе новогодней ночи за то, что те нарушали общественный порядок. Об этом 1 января сообщает портал RTL Nieuws со ссылкой на правоохранительные органы Нидерландов.

«Серьезных инцидентов зафиксировано не было, хотя в некоторых случаях вмешательство правоохранительных органов оказалось необходимым. Задержаны десятки человек, по большей части в Амстердаме, Роттердаме и Гааге», — сообщили в пресс-службе голландской полиции.

Известно, что Роттердаме было задержано 35 человек. Несмотря на то что власти города ввели запрет на фейерверки, многие местные жители их проигнорировали. Тем не менее полиция задерживала только тех граждан, кто направлял пиротехнические устройства на сотрудников правоохранительных органов или экстренных служб.

В Амстердаме и Гааге также сообщили о массовых задержаниях в период праздничной ночи, однако их точное количество не называется.

По словам начальника полиции Хенка ван Эссена, в ходе праздничной ночи многие сотрудники полиции получили травмы или повреждения слуха.

«Это очень разочаровывает. Обществу необходимо задуматься о более спокойных способах встречи Нового года», — резюмировал он.

В этот же день газета Bild рассказала о том, что в Берлине в новогоднюю ночь произошел ряд происшествий. Так, в городе за ночь зафиксировано 38 нападений на экстренные службы, 15 сотрудников получили ранения, одного из пострадавших госпитализировали. Кроме того, 22 человека пострадали от петард и ракет.

Ранее в этот день стало известно, что в канун Нового года мужчина напал с мачете на двух офицеров полиции в Нью-Йорке. Нападавший нанес двум офицерам удары по голове, в результате чего один из них получил рваную рану, а второй — перелом черепа. Подозреваемый в совершении преступления, по мнению следователей, может быть исламским экстремистом.

1 января также сообщалось, что два человека погибли и семеро пострадали в Польше из-за новогодних фейерверков, огнем повреждено 12 машин. Всего в новогоднюю ночь зафиксировано около 700 пожаров в стране.