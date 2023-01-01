Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 88 шайб
Нападающий американского хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной Хоккейной Лиги (НХЛ) против «Монреаль Канадиенс» 31 декабря забив в ворота противника три гола. Таким образом, в матчах НХЛ он всего забил 806 шайб. Таким образом, спортсмен сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов — Овечкину осталось закатить в ворота всего 88 шайб.
Спортсмен в настоящее время занимает второе место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ.
Кроме того, в матче с «Монреаль Канадиенс» россиянин забросил 50-ю шайбу в 2022 году.
Таким образом, он в восьмой раз в карьере забросил не менее 50 шайб за год, повторив рекорд канадца Майка Босси.
Матч закончился счетом 9:2 в пользу «Вашингтон Кэпиталз».
24 декабря Овечкина признали первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. Тогда он забросил 802-ю шайбу в карьере и вышел на второе место среди лучших снайперов лиги, обойдя канадца Горди Хоу.