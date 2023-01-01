«Русская весна»: ВС России уничтожили базу элитного украинского спецназа в Хмельницком

Российские военнослужащие уничтожили базу украинского спецназа в городе Хмельницкий. Об этом 1 января сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Армия России уничтожила базу 8-го полка сил спецопераций Украины в Хмельницком», — отмечается в сообщении.

Элитный украинский спецназ поражен ракетным ударом. Полк считается лучшим формированием спецназа Украины.

В российском Минобороны информацию не прокомментировали.

Накануне сообщалось, что в Хмельницком оказался поврежден военный объект после ракетного удара. По словам главы местной военной администрации Сергея Гамалия, была повреждена военная техника.

Также 31 декабря в Минобороны РФ рассказали, что минометные расчеты нанесли удар по позициям украинских боевиков в зоне СВО. Артиллеристы ведут огонь на поражение огневых позиций, опорных пунктов, живой силы и легкобронированной техники противника на дальности до 7 тыс. м, добавили в ведомстве.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины.

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