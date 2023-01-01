Карта спецоперации на Украине 1 января

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 1 января можно в материале «Известий».

Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, ВС РФ нанесен удар по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, задействованным в изготовлении ударных беспилотных летательных аппаратов, применяемых для совершения террористических атак против РФ. Также поражены стоянки хранения и места запуска ударных БПЛА. Цель удара достигнута. Планы киевского режима по совершению в ближайшее время террористических атак против Российской Федерации сорваны.

На купянском направлении российскими войсками нанесено огневое поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Котляровка, Ивановка, Подолы, Першотравневое Харьковской области и Новоселовское ЛНР.

На краснолиманском направлении в результате огня артиллерии поражены пять ротных тактических групп 92-й механизированной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 111-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Розовка и Стельмаховка ЛНР, а также Серебрянского лесничества.

На донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия.

В результате огневого поражения и активных действий российских подразделений за сутки уничтожено более 110-ти украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, пять боевых бронированных машин и семь автомобилей.

На южно-донецком направлении в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожского области подразделения ВСУ предпринимали безуспешные попытки контратаковать, чтобы вернуть утраченные позиции. Ударами артиллерии и действиями российских войск все контратаки были отражены.

Кроме того, уничтожены шесть украинских диверсионно-разведывательных групп, действовавших в направлении населенных пунктов Новоандреевка, Дорожнянка Запорожской области, Никольское, Нескучное и Новомихайловка ДНР.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 355 самолетов, 199 вертолетов, 2779 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7350 танков и других боевых бронированных машин, 957 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3756 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7859 единиц специальной военной автомобильной техники.

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