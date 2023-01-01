Десятки москвичей приняли участие в «Забеге вдохновения» в Лужниках

В городах России 1 января состоялся «Забег вдохновения». В московских Лужниках в нем участвовали десятки человек, в том числе целые семьи.

Перед тем, как пробежать дистанцию 2023 метра, участники написали обещания, которые они дают сами себе в новом году.

«Мы уже четвертый год бежим всей семьей, и это прекрасное начало 1 января. Это лучше, чем лежать в кровати, и думать, что надо вставать и запускаться. А так год запустил хорошо и энергично, и он так и проходит», — рассказал один из бегунов.

В мероприятии участвовала семья из Екатеринбурга, приехавшая в столицу на праздники. Они рассказали, что у них дома сейчас мороз, в то время как в Москве им было комфортно бежать.

Старт всероссийской акции «Забег Вдохновения» был дан на Камчатке. Он также проводится в Севастополе, Туле и других городах.