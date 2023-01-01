ВСУ выпустили 25 снарядов по Донецку в новогоднюю ночь

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в течение новогодней ночи выпустили 25 снарядов по Донецку. Кадры последствий обстрела продемонстрировал корреспондент «Известий» Дмитрий Астрахань.

«Несмотря на все героические усилия по защите мирного населения от террористических украинских обстрелов, Вооруженные формирования Украины в новогоднюю ночь все-таки предприняли попытки обстрелять столицу ДНР — Донецк», — рассказал журналист.

По информации корреспондента, по центру Донецка за ночь ударило 25 снарядов из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Отмечается, что одна из ракет попала прямо в жилой дом. Также снаряды повредили оперный театр и центральную библиотеку им. Крупской.

«Стоит отметить, что ели бы не усилия военных которые всю ночь активно работали на подавление украинских батарей, и наносили удары по украинским позициям, террористических обстрелов могло бы быть гораздо больше», — резюмировал Астрахань.

Ранее 1 января мэр Донецка Алексей Кулемзин рассказал о том, что в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ пострадали двое взрослых и трехмесячный ребенок. Той же ночью под ударом оказалась Макеевка ДНР: населенный пункт был обстрелян тремя ракетами из РСЗО. По предварительным данным, в результате обстрела пострадали 15 человек.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент объявил 24 февраля, продолжается.

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