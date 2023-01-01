Умерла певица Анита Поинтер из The Pointer Sisters

Американская певица Анита Поинтер из группы The Pointer Sisters скончалась 31 декабря в возрасте 74 лет. Об этом сообщил журнал The Hollywood Reporter.

Ее агент Роджер Нил заявил, что артистка умерла после продолжительной борьбы с раком.

Анита Поинтер родилась 23 января 1948 года. Вместе со своими сестрами Бонни, Джун и Рут она выступала в составе вокальной группы The Pointer Sisters вплоть до 2015 года, когда была вынуждена прекратить музыкальную карьеру из-за проблем со здоровьем.

The Pointer Sisters была наиболее популярной в США в 1970–1980-е годы. В это время группа трижды становилась лауреатом премии «Грэмми».

В 1994 году Анита Поинтер вместе с сестрами получила звезду на Аллее славы в Голливуде.