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Путин заявил о мощной консолидации общества на пути к полному суверенитету России

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В 2022 году Россия встала на путь обретения полного суверенитета, об этом 31 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в своем новогоднем обращении к гражданам.

По его словам, год был периодом трудных решений для мощной консолидации общества.

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«Это был год, который четко отделил мужество и героизм от предательства и малодушия. Показал, что нет высшей силы, чем любовь к своим родным и близким, верность друзьям и боевым товарищам, преданность своему Отчеству», — сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что принятые в 2022 году судьбоносные решения стали рубежом, заложившим основу общего будущего россиян.

Президент отметил подвиг военнослужащих России, ополченцев и добровольцев, которые сражаются за родную землю.

Глава государства поздравил россиян не на фоне Кремля, традиционно , а в окружении военнослужащих Вооруженных сил РФ, участвующих в спецоперации по защите Донбасса. На форме многих из них были государственные награды.

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