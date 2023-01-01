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Минобороны: сухопутные войска России проведут девять международных учений в 2023 году

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Сухопутные войска Вооруженных сил России примут участие в восьми международных учениях на полигонах страны в 2023 году. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщили в Минобороны РФ.

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В частности, запланированы совместное учение государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия – 2023» и учение с подразделениями Коллективных сил оперативного реагирования (КСБР) Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2023».

Кроме того, пройдут российско-индийское межвидовое учение «Индра-2023», российско-пакистанское военное учение «Дружба-2023», российско-монгольское учение «Селенга-2023», а также совместные российско-алжирское, российско-лаосское и российско-вьетнамское военные учения.

Еще одно мероприятие состоится за пределами России, на территории Армении. Здесь пройдет совместное учение миротворческих контингентов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство-2023».

«В ходе учений будут отработаны вопросы совместного планирования войсковых операций, порядок взаимодействия представителей штабов и подразделений Сухопутных войск стран-участников, а также тактические действия по нейтрализации условных незаконных вооруженных формирований», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Все маневры будут носить миротворческую и антитеррористическую направленность, подчеркнули в Минобороны.

Ранее, в ноябре, началась подготовка к проведению российско-белорусских военных учений «Щит Союза – 2023». Они станут главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск России и Белоруссии в 2023 году.

Как заявил министр обороны России Сергей Шойгу, обеспечение военной безопасности Союзного государства является приоритетной задачей Минобороны. Для этого, по его словам, также регулярно проводятся совместные мероприятия оперативной и боевой подготовки в рамках международных организаций ОДКБ, СНГ и ШОС.

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