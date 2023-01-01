Шойгу исполнил новогоднюю мечту девочки из Удмуртии

Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту Дарьи из Удмуртии, которая хочет стать летчицей.

«В своем желании Дарья просила подарить ей защитный шлем летчика, а также посмотреть с трибуны на Красной площади в Москве Парад Победы 9 мая», — рассказали 1 января в Минобороны.

Защитный летный шлем с надписью «Всё выше и выше» и изображением истребителя Су-35 в полете был доставлен в Ижевск. Вместе с ним Дарье передали приглашения на Парад Победы в Москве и живописное панно «Парад Победы 1945» — копия работы Студии военных художников имени Грекова.

Подарки Дарье понравились, особенно шлем в цвет неба, над которым работали художники и аэрографисты РИА «Армия России». Подарки ей вручил лично директор департамента культуры Минобороны Артем Горный.

Как рассказала мама девочки, Дарья учится в кадетском классе и дополнительно занимается в Школе летчиков города Ижевска. Она добавила, что Дарья из семьи военнослужащих — отец девочки был призван в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации и сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала 15 ноября. В этом году к ней присоединились первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В акции также принимают участие заместители министра обороны РФ, командиры, офицеры и члены семей военнослужащих.

С 2018 года в «Елке желаний» принимает участие президент России Владимир Путин. В этом году глава государства участвовал в акции 5 декабря по видеосвязи. При помощи одного из ведущих церемонии по имени Егор президент снял с елки три открытки с желаниями.

Все желания детей будут выполнены в период новогодних праздников.