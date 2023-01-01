Реклама
Прямой эфир
Мир
В «Укрэнерго» допустили полный блэкаут на Украине
Мир
Взрыв газа в Филадельфии уничтожил четыре дома
Мир
Хорватия вошла в Шенгенское соглашение по визам и в еврозону
Происшествия
В результате обстрелов ВСУ в 2022 году в ЛНР погибли 169 человек
Происшествия
Ликвидировано открытое горение в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы
Армия
Минобороны проведет восемь международных учений в РФ в 2023 году
Общество
Погода в Москве 1 января может побить рекорд 50-летней давности
Армия
В Минобороны сообщили об уничтожении диверсантов в ДНР и Запорожской области
Мир
Два человека погибли в Польше из-за новогодних фейерверков
Туризм
В Турции начал действовать налог на проживание туристов в размере 2%
Мир
США, Япония и Южная Корея осудили наращивание ядерного потенциала КНДР
Мир
Власти Косово выступили за увеличение численности контингента НАТО

Шойгу исполнил новогоднюю мечту девочки из Удмуртии

Министр обороны Шойгу исполнил мечту девочки из Удмуртии, которая хочет стать летчицей
0
Фото: Министерство обороны РФ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр обороны России Сергей Шойгу в рамках благотворительной акции «Елка желаний» исполнил новогоднюю мечту Дарьи из Удмуртии, которая хочет стать летчицей.

«В своем желании Дарья просила подарить ей защитный шлем летчика, а также посмотреть с трибуны на Красной площади в Москве Парад Победы 9 мая», — рассказали 1 января в Минобороны.

Защитный летный шлем с надписью «Всё выше и выше» и изображением истребителя Су-35 в полете был доставлен в Ижевск. Вместе с ним Дарье передали приглашения на Парад Победы в Москве и живописное панно «Парад Победы 1945» — копия работы Студии военных художников имени Грекова.

Одни дома: чем бесплатно занять ребенка в новогодние праздники
Домашние опыты, настольные игры и другие развлечения для школьников на каждый день

Подарки Дарье понравились, особенно шлем в цвет неба, над которым работали художники и аэрографисты РИА «Армия России». Подарки ей вручил лично директор департамента культуры Минобороны Артем Горный.

Как рассказала мама девочки, Дарья учится в кадетском классе и дополнительно занимается в Школе летчиков города Ижевска. Она добавила, что Дарья из семьи военнослужащих — отец девочки был призван в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации и сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО.

Всероссийская предновогодняя акция «Елка желаний» стартовала 15 ноября. В этом году к ней присоединились первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, вице-премьер Татьяна Голикова, министр культуры Ольга Любимова, министр науки и высшего образования Валерий Фальков. В акции также принимают участие заместители министра обороны РФ, командиры, офицеры и члены семей военнослужащих.

С 2018 года в «Елке желаний» принимает участие президент России Владимир Путин. В этом году глава государства участвовал в акции 5 декабря по видеосвязи. При помощи одного из ведущих церемонии по имени Егор президент снял с елки три открытки с желаниями.

Все желания детей будут выполнены в период новогодних праздников.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023