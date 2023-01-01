Взрыв газа в Филадельфии уничтожил четыре дома
В американском городе Филадельфия произошел взрыв газа. Об этом 1 января сообщила газета The Sun.
Взрыв уничтожил четыре дома. Двое человек были госпитализированы с травмами.
Очевидцы сообщили, что взрыв был такой силы, что ощущался в разных концах района Порт-Ричмонд.
16 ноября по меньшей мере 12 человек пострадали при взрыве и пожаре в жилом доме в американском штате Мэриленд. Некоторые стоящие рядом здания также получили повреждения. Инцидент произошел в городе Гейтерсберге.