Из больницы Первомайска в ЛНР после ударов ВСУ эвакуировали сотни людей
Из больницы Первомайска в Луганской Народной Республике (ЛНР) после украинских ударов эвакуировали людей. Об этом в воскресенье, 1 января, заявил журналистам представитель госпиталя Перевальска.
По его словам, счет эвакуированных идет на сотни. Пациенты с ранениями находятся в среднем и тяжелом состоянии.
«Только в наш госпиталь поступило 46 человек. Именно сегодня 46 человек доставлено из первомайской больницы», — сказал представитель госпиталя.
31 декабря Вооруженные силы Украины (ВСУ) за 40 минут нанесли два удара из ракетных систем залпового огня (РСЗО) М142 HIMARS по Первомайску.
Украинские боевики в новогоднюю ночь также обстреляли Донецк. Так, после полуночи по городу было выпущено 15 снарядов калибра 155 мм и восемь ракет из РСЗО. Позже боевики выпустили еще 25 ракет. Под удар попали Киевский и Ворошиловский районы Донецка.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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