Эрдоган заявил о вывозе 16 млн т продукции с Украины в рамках зерновой сделки
В 2022 году из Украины было вывезено 16 млн т продукции в рамках зерновой сделки. Об этом 31 декабря сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
«Благодаря коридору, который мы открыли, более 16 млн т зерна и зернопродуктов вышли из портов Украины», — заявил он в Twitter.
Глава государства уточнил, что продукция направилась в разные страны мира, сообщает «Газета.Ru».
Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.
16 ноября замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин рассказал «Известиям», что для России крайне важно, чтобы одна из частей стамбульских договоренностей, касающаяся вывоза зерна с Украины, сопровождалась прогрессом в другой части соглашения, затрагивающей вопрос экспорта сельхозпродукции и удобрений.
Позднее, 18 ноября, Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки на 120 дней. Совместном координационном центре в Стамбуле принял к сведению продление зерновой сделки на прежних условиях начиная с 19 ноября.
11 декабря президент Украины Владимир Зеленский обсудил с Эрдоганом возможное расширение зернового коридора.