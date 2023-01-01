«Русская весна» сообщила об уничтожении базы элитного украинского спецназа
База элитного украинского спецназа уничтожена в Хмельницком. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны».
«Армия России уничтожила базу 8-го полка сил спецопераций Украины в Хмельницком. Воинская часть элитного украинского спецназа поражена ракетой во время вчерашнего массированного удара», — говорится в сообщении.
Отмечается, что этот полк считается лучшим подразделением спецназа Украины.
В Минобороны РФ эту информацию не прокомментировали.
Днем ранее сообщалось, что в Хмельницком оказался поврежден военный объект после ракетного удара. По словам главы местной военной администрации Сергея Гамалия, повреждена военная техника.
В ночь на 1 января во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице прогремели взрывы и сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
31 декабря в Минобороны РФ рассказали, что минометные расчеты нанесли удар по позициям украинских боевиков в зоне СВО. Отмечалось, что артиллеристы ведут огонь на поражение огневых позиций, опорных пунктов, живой силы и легкобронированной техники противника на дальности до 7 тыс. м. Цели просчитаны заранее.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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