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Axios: Нетаньяху просил Зеленского о поддержке в ООН, тот отказался из-за вопроса о ПВО

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержку при голосовании в Генассамблее ООН в обмен на поставки вооружений. Об этом 31 декабря сообщил портал Axios.

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Телефонные переговоры между лидерами двух стран состоялись 30 декабря. Нетаньяху попросил Зеленского, чтобы Украина проголосовала против или хотя бы воздержалась по вопросу об оккупации палестинских территорий.

В ответ Зеленский поднял тему поставок систем противовоздушной обороны (ПВО), которые предыдущее правительство Израиля отказалось поставлять. Нетаньяху не стал брать каких-либо обязательств, но предложил обсудить поставки в будущем.

В итоге посол Украины при ООН не пришел на голосование, чтобы «дать шанс украинско-израильским отношениям», однако в Израиле остались разочарованы таким подходом. В конце концов Генассамблея ООН одобрила резолюцию: 87 стран проголосовали за, 24 — против и 53 — воздержались.

До этого, 18 декабря, посол Израиля на Украине Михаэль Бродский утверждал, что правительство страны осознает тяжесть ситуации, в которой оказалась Украина, однако не готово поставлять ей вооружение из-за рисков для самого себя. Он также отметил, что Израиль не является частью НАТО и находится в уязвимом положении.

17 ноября газета Haaretz сообщила о выделении Израилем помощи Киеву под давлением США. По словам источников газеты в европейских дипломатических кругах, власти США связались с израильским правительством и обязали его оказать помощь в борьбе с Россией.

28 октября посол РФ в Израиле Анатолий Викторов предупредил, что решение Тель-Авива о поставках вооружения Киеву стало бы восприниматься Москвой как крайне недружественный шаг с израильской стороны. По его словам, любые серьезные шаги, которые не будут учитывать национальные интересы РФ и Израиля, могли бы легко не только затронуть, но даже разрушить дух отношений между двумя странами.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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