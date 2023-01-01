Axios: Нетаньяху просил Зеленского о поддержке в ООН, тот отказался из-за вопроса о ПВО

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудил с президентом Украины Владимиром Зеленским поддержку при голосовании в Генассамблее ООН в обмен на поставки вооружений. Об этом 31 декабря сообщил портал Axios.

Телефонные переговоры между лидерами двух стран состоялись 30 декабря. Нетаньяху попросил Зеленского, чтобы Украина проголосовала против или хотя бы воздержалась по вопросу об оккупации палестинских территорий.

В ответ Зеленский поднял тему поставок систем противовоздушной обороны (ПВО), которые предыдущее правительство Израиля отказалось поставлять. Нетаньяху не стал брать каких-либо обязательств, но предложил обсудить поставки в будущем.

В итоге посол Украины при ООН не пришел на голосование, чтобы «дать шанс украинско-израильским отношениям», однако в Израиле остались разочарованы таким подходом. В конце концов Генассамблея ООН одобрила резолюцию: 87 стран проголосовали за, 24 — против и 53 — воздержались.

До этого, 18 декабря, посол Израиля на Украине Михаэль Бродский утверждал, что правительство страны осознает тяжесть ситуации, в которой оказалась Украина, однако не готово поставлять ей вооружение из-за рисков для самого себя. Он также отметил, что Израиль не является частью НАТО и находится в уязвимом положении.

17 ноября газета Haaretz сообщила о выделении Израилем помощи Киеву под давлением США. По словам источников газеты в европейских дипломатических кругах, власти США связались с израильским правительством и обязали его оказать помощь в борьбе с Россией.

28 октября посол РФ в Израиле Анатолий Викторов предупредил, что решение Тель-Авива о поставках вооружения Киеву стало бы восприниматься Москвой как крайне недружественный шаг с израильской стороны. По его словам, любые серьезные шаги, которые не будут учитывать национальные интересы РФ и Израиля, могли бы легко не только затронуть, но даже разрушить дух отношений между двумя странами.

Страны Запада начали активнее вооружать Украину на фоне проводимой Россией с 24 февраля военной операции по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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