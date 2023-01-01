Церемония начала 2023 года в Китае
В Китае торжественно подняли национальный флаг. Церемонию провели в честь наступления 2023 года. На площади Тяньаньмэнь в Пекине собрались сотни человек, передает телеканал «Известия». Военный оркестр исполнил гимн страны, а члены Почетного караула Народно-освободительной армии страны прошли маршем. Кроме того, на церемонии выпустили белых голубей. Птицы стали символом надежды и мира.
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