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Ликвидировано открытое горение в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы

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Фото: РЕН ТВ
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Пожарные ликвидировали открытое горение в ресторане «Тарас Бульба» в центре Москвы. Об этом 1 января сообщили в экстренных службах.

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Сейчас специалисты проводят проливку конструкций и их разборку.

«Кровлю ресторана разбирают. Открытое горение ликвидировано», — цитирует сообщение ТАСС.

Контролирует расследование обстоятельств пожара Тверская межрайонная прокуратура, говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

Площадь пожара составляла 200 кв. м, угрозы распространения на соседние здания не было.

Как сообщил корреспондент «Известий» Михаил Емелин, дымом, поднимающимся от здания, заволокло всё вокруг, было нечем дышать.

Открытое горение наблюдалось на втором этаже ресторана.

Пожар в ресторане в центре Москвы начался ранее в этот день. Как сообщили в экстренных службах, очаг возгорания находился на первом этаже трехэтажного здания. Отмечалось, что из-за горения началось обрушение конструкций.

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