Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 88 голов
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 31 декабря сократил до 88 шайб отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Форвард оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс», который закончился со счетом 9:2 в пользу «Вашингтона».
Последняя из трех шайб стала для Овечкина 806-й за карьеру. У лидера НХЛ по заброшенным шайбам Гретцки было 894 гола.
Кроме того, Овечкин оформил 50-ю шайбу за 2022 год. Он сделал это в восьмой раз за карьеру и повторил рекорд Майка Босси.
24 декабря Овечкин был признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. В этот период он забросил 802-ю шайбу в карьере и вышел на второе место среди лучших снайперов лиги, обойдя канадца Горди Хоу.