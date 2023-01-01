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Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 88 голов

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Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин 31 декабря сократил до 88 шайб отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Выше только Гретцки: как Овечкин стал вторым снайпером НХЛ в истории
Теперь главный статистический ориентир 37-летнего россиянина — 894 гола Уэйна

Форвард оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата с «Монреаль Канадиенс», который закончился со счетом 9:2 в пользу «Вашингтона».

Последняя из трех шайб стала для Овечкина 806-й за карьеру. У лидера НХЛ по заброшенным шайбам Гретцки было 894 гола.

Кроме того, Овечкин оформил 50-ю шайбу за 2022 год. Он сделал это в восьмой раз за карьеру и повторил рекорд Майка Босси.

24 декабря Овечкин был признан первой звездой прошедшей игровой недели в НХЛ. В этот период он забросил 802-ю шайбу в карьере и вышел на второе место среди лучших снайперов лиги, обойдя канадца Горди Хоу.

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