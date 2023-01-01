В результате обстрелов ВСУ в 2022 году в ЛНР погибли 169 человек
В 2022 году в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике (ЛНР) погибли 169 мирных жителей. Об этом 1 января сообщили представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.
«В результате обстрелов 169 человек погибло и 455 получили ранения, из которых 21 ребенок погиб и 29 получили ранения», — отмечается в Telegram-канале СЦКК.
Всего ВСУ обстреляли республику в ушедшем году 1353 раза.
ВСУ применили 11 тыс. боеприпасов различного калибра, в частности, ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У» (37 ракет) и американской РСЗО HIMARS (609 ракет).
«Разрушено и повреждено 3655 домостроений в 84 населенных пунктах», — добавили в СЦКК.
Обстрелами повреждены 413 объектов гражданской инфраструктуры, включая 92 образовательных и 18 медицинских учреждений.
Ранее в этот день украинские боевики выпустили три ракеты по Рубежному и две по Чмыровке в ЛНР. Националисты в новогоднюю ночь также начали обстреливать Донецк. Так, после полуночи по городу было выпущено 15 снарядов калибра 155 мм и восемь ракет из РСЗО.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины.
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