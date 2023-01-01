СМИ сообщили о риске энергетического кризиса в США

В США может разразиться энергетический кризис, который оставит страну без электричества на годы. Об этом 29 декабря заявил обозреватель журнала The National Interest Сиддхартха Кази.

Эксперт обратил внимание на участившиеся случаи вандализма на объектах энергетической инфраструктуры. Так, 25 декабря около 14 тыс. жителей округа Пирс в штате Вашингтон остались без света из-за атак на три местные электростанции.

«Эти случаи подчеркивают вопиющую структурную уязвимость: критически важную инфраструктуру, необходимую для поддержания работы современного общества, гораздо легче разрушить, чем построить. В частности, трансформаторы высокого напряжения оказались особенно слабым звеном в энергосистеме Америки», — утверждает Кази.

По его словам, высоковольтные трансформаторы настолько важны для США, что отключение девяти из них приведет к отсутствию электроэнергии по всей стране.

«Хорошо скоординированная группа людей могла бы эффективно вывести из строя всю энергосистему Соединенных Штатов в течение нескольких часов, если бы они просто обнаружили и саботировали эти важные трансформаторы», — отметил эксперт.

Кази предупредил, что особую опасность представляет крайне долгий срок замены высоковольтных трансформаторов, запчасти для которых изготовляются на заказ в течение нескольких месяцев. По его словам, на практике это время может растянуться до двух лет.

25 декабря энергетическая компания Con Edison попросила жителей Нью-Йорка экономить электричество, газ и тепло из-за морозной погоды и выросшей нагрузки на сети в регионе. Также компания Dominion Energy призвала клиентов в Вирджинии и Северной Каролине экономить энергию.

Снежный шторм со значительным понижением температуры воздуха пронесся в конце декабря от Великих озер недалеко от Канады до каньона Рио-Гранде вдоль границы США с Мексикой.

Из-за снегопадов более 1 млн американцев остались без доступа к электричеству. Кроме того, из-за стихии были отменены тысячи вылетающих авиарейсов, аэропорты также не принимали самолеты.