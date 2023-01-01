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СМИ сообщили о риске энергетического кризиса в США

The National Interest: некоторые районы США могут остаться без электричества на годы
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Фото: Global Look Press/Jim West
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В США может разразиться энергетический кризис, который оставит страну без электричества на годы. Об этом 29 декабря заявил обозреватель журнала The National Interest Сиддхартха Кази.

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Эксперт обратил внимание на участившиеся случаи вандализма на объектах энергетической инфраструктуры. Так, 25 декабря около 14 тыс. жителей округа Пирс в штате Вашингтон остались без света из-за атак на три местные электростанции.

«Эти случаи подчеркивают вопиющую структурную уязвимость: критически важную инфраструктуру, необходимую для поддержания работы современного общества, гораздо легче разрушить, чем построить. В частности, трансформаторы высокого напряжения оказались особенно слабым звеном в энергосистеме Америки», — утверждает Кази.

По его словам, высоковольтные трансформаторы настолько важны для США, что отключение девяти из них приведет к отсутствию электроэнергии по всей стране.

«Хорошо скоординированная группа людей могла бы эффективно вывести из строя всю энергосистему Соединенных Штатов в течение нескольких часов, если бы они просто обнаружили и саботировали эти важные трансформаторы», — отметил эксперт.

Кази предупредил, что особую опасность представляет крайне долгий срок замены высоковольтных трансформаторов, запчасти для которых изготовляются на заказ в течение нескольких месяцев. По его словам, на практике это время может растянуться до двух лет.

25 декабря энергетическая компания Con Edison попросила жителей Нью-Йорка экономить электричество, газ и тепло из-за морозной погоды и выросшей нагрузки на сети в регионе. Также компания Dominion Energy призвала клиентов в Вирджинии и Северной Каролине экономить энергию.

Снежный шторм со значительным понижением температуры воздуха пронесся в конце декабря от Великих озер недалеко от Канады до каньона Рио-Гранде вдоль границы США с Мексикой.

Из-за снегопадов более 1 млн американцев остались без доступа к электричеству. Кроме того, из-за стихии были отменены тысячи вылетающих авиарейсов, аэропорты также не принимали самолеты.

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