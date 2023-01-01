Реклама
Прямой эфир
Мир
В США высмеяли Байдена за его сообщение о планах на 2023 год
Мир
Израиль обсуждал с Украиной поддержку в ООН в обмен на оружие
Мир
Взрыв прогремел в районе аэропорта в Кабуле
Происшествия
В результате обстрелов ВСУ в 2022 году в ЛНР погибли 169 человек
Происшествия
Пожар произошел в ресторане в центре Москвы
Общество
Католики России проведут заупокойные службы по Бенедикту XVI
Общество
Рекордное потепление и сильный ветер придут в Москву 1 января
Мир
Ким Чен Ын обвинил США в создании аналога НАТО в Азии
Мир
Пролив Босфор закрыт для судоходства из-за тумана
Туризм
В Турции начал действовать налог на проживание туристов в размере 2%
Политика
Путин уличил Запад во лжи о мире и подготовке к агрессии
Мир
На Украине сообщили о новых взрывах в Киеве
Сюжет:

В США заявили об отсутствии сценариев победы Украины над Россией

Подполковник США Дэвис признал, что нет ни одного сценария победы Украины в конфликте
0
Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украина не имеет сценария, по которому она могла бы одержать военную победу над Россией. Об этом 1 января заявил подполковник США в отставке Дэниел Дэвис.

Принуждение к миру: как изменилось отношение к Украине за год
Европейцы подталкивают Киев к переговорам и всё меньше готовы помогать

«Не существует сценария, который бы предсказывал победу украинской армии. Военная реальность такова, что Вооруженные силы Украины не оснащены и не укомплектованы необходимыми средствами для проведения крупной наступательной операции достаточной мощности, чтобы вытеснить сотни тысяч российских войск из Украины», — написал он в статье для 19FortyFive.

Бывший военный заявил, что США недопустимо вовлекаться в конфликт в качестве непосредственного участника независимо от того, как будет развиваться ситуация.

«Вооруженные силы США не должны быть втянуты в крупную войну, если нет прямой или непосредственной угрозы нашей национальной безопасности или безопасности союзника по договору. Только если конгресс официально санкционирует это или объявит войну», — заявил Дэвис.

В случае участия в конфликте с Россией вооруженные силы США будут ослаблены, а экономика окажется под угрозой, предупредил эксперт.

Ранее, 30 декабря, обозреватель Джонатан Тобин в статье для издания The Federalist назвал нереалистичной цель президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым и Донбасс. По его словам, такие стремления только приведут к эскалации конфликта.

До этого, 28 декабря, профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт заявил, что Вашингтон недооценивает угрозу провала украинского конфликта в 2023 году. По его словам, Украина столкнется только с новыми разрушениями. При этом также возможно проведение переговоров, однако, вероятнее всего, они будут безрезультатными.

Днем ранее, 27 декабря, обозреватель Фрэнсис Семпа в статье для American Spectator заявил, что власти США начали признавать неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023