Украина не имеет сценария, по которому она могла бы одержать военную победу над Россией. Об этом 1 января заявил подполковник США в отставке Дэниел Дэвис.

«Не существует сценария, который бы предсказывал победу украинской армии. Военная реальность такова, что Вооруженные силы Украины не оснащены и не укомплектованы необходимыми средствами для проведения крупной наступательной операции достаточной мощности, чтобы вытеснить сотни тысяч российских войск из Украины», — написал он в статье для 19FortyFive.

Бывший военный заявил, что США недопустимо вовлекаться в конфликт в качестве непосредственного участника независимо от того, как будет развиваться ситуация.

«Вооруженные силы США не должны быть втянуты в крупную войну, если нет прямой или непосредственной угрозы нашей национальной безопасности или безопасности союзника по договору. Только если конгресс официально санкционирует это или объявит войну», — заявил Дэвис.

В случае участия в конфликте с Россией вооруженные силы США будут ослаблены, а экономика окажется под угрозой, предупредил эксперт.

Ранее, 30 декабря, обозреватель Джонатан Тобин в статье для издания The Federalist назвал нереалистичной цель президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым и Донбасс. По его словам, такие стремления только приведут к эскалации конфликта.

До этого, 28 декабря, профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт заявил, что Вашингтон недооценивает угрозу провала украинского конфликта в 2023 году. По его словам, Украина столкнется только с новыми разрушениями. При этом также возможно проведение переговоров, однако, вероятнее всего, они будут безрезультатными.

Днем ранее, 27 декабря, обозреватель Фрэнсис Семпа в статье для American Spectator заявил, что власти США начали признавать неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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