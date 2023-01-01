Власти Киевской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
В Киевской области поражен объект инфраструктуры. Об этом в воскресенье, 1 января, заявил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.
«Есть повреждение объекта инфраструктуры. Всю ночь на местах ущерба работали экстренные службы», — написал он в своем Telegram-канале.
Кулеба отметил, что в результате произошедшего никто не пострадал, дополняет «Газета.Ru».
В Минобороны РФ эту информацию не прокомментировали.
Ранее в этот день во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в украинской столице прогремели взрывы и сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Спустя несколько часов украинское издание Klymenko Time сообщило о новых взрывах в Киеве.
Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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