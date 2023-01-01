Пять человек пострадали при пожаре в доме под Оренбургом
Пять человек пострадали при пожаре в доме под Оренбургом. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Сообщение о пожаре на улице Луначарского в городе Орске от очевидца поступило в МЧС 1 января в 00:15 (22:15 мск).
«Первые пожарные подразделения прибыли уже через шесть минут, было обнаружено, что происходит горение частного жилого дома», — говорится в сообщении.
Жильцы эвакуировались самостоятельно, однако пять человек, включая ребенка, пострадали.
Предварительной причиной возгорания стали нарушения при использовании электрооборудования.
К ликвидации последствий пожара было привлечено 15 человек и 6 единиц техники.
Ранее в этот день в ресторане в центре Москвы начался пожар. По данным «Известий», ЧП произошло в заведении на 1-м Волконском переулке. В настоящее время площадь пожара достигла 180 кв. м, началось обрушение конструкций. На месте работают экстренные службы.