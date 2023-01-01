Реклама
Прямой эфир
Мир
В США высмеяли Байдена за его сообщение о планах на 2023 год
Мир
Израиль обсуждал с Украиной поддержку в ООН в обмен на оружие
Мир
Взрыв прогремел в районе аэропорта в Кабуле
Общество
Шесть человек погибли в результате обстрела больницы Первомайска со стороны ВФУ
Мир
В Белграде затонул известный клуб на воде во время празднования Нового года
Армия
Военные спецподразделения ЦВО получили госнаграды за подвиги в ходе спецоперации
Общество
Рекордное потепление и сильный ветер придут в Москву 1 января
Мир
Военные КНДР получили 30 РСЗО калибром 600 мм
Общество
Ребенок и двое взрослых пострадали в результате обстрела Донецка со стороны ВФУ
Мир
Канада обязала прибывающих из КНР тестироваться на коронавирус
Политика
Путин уличил Запад во лжи о мире и подготовке к агрессии
Мир
На Украине сообщили о новых взрывах в Киеве
Сюжет:

Путин: Запад объявил России настоящую санкционную войну

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В 2022 году России была объявлена секционная война, оппоненты ожидали полного разрушения страны, однако его не произошло. Об этом в новогоднем обращении заявил президент РФ Владимир Путин.

«Нет оснований для паники, если будет введен еще какой-то пакет санкций»
Директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский — о последствиях антироссийских мер, повороте на Восток и выстраивании европейцев в линеечку

Российский лидер напомнил, что Россия живет в условиях санкции с 2014 года — после присоединения Крыма.

«Те, кто ее затеял, ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта. Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надежный запас прочности», — заявил политик.

Путин указал, что Россия укрепляет свой суверенитет в экономике. Кроме того, он отметил, что борьба страны за интересы и будущее служит примером для других государств в стремлении к справедливому многополярному мироустройству.

Также Путин заявил, что уходящий 2022 год был периодом трудных и необходимых решений ради полного суверенитета страны и мощной консолидации общества.

Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение РФ специальной операции в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. Были приняты меры экономического и финансового характера.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023