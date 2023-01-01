Путин: Запад объявил России настоящую санкционную войну
В 2022 году России была объявлена секционная война, оппоненты ожидали полного разрушения страны, однако его не произошло. Об этом в новогоднем обращении заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер напомнил, что Россия живет в условиях санкции с 2014 года — после присоединения Крыма.
«Те, кто ее затеял, ожидали полного разрушения нашей промышленности, финансов, транспорта. Этого не произошло, потому что мы все вместе создали надежный запас прочности», — заявил политик.
Путин указал, что Россия укрепляет свой суверенитет в экономике. Кроме того, он отметил, что борьба страны за интересы и будущее служит примером для других государств в стремлении к справедливому многополярному мироустройству.
Также Путин заявил, что уходящий 2022 год был периодом трудных и необходимых решений ради полного суверенитета страны и мощной консолидации общества.
Страны Запада начали вводить новые санкции в ответ на проведение РФ специальной операции в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля. Были приняты меры экономического и финансового характера.