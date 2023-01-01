В США полицейские открыли огонь под спящему в машине человеку
В американском городе Индианаполис в отношении трех полицейских возбуждено уголовное дело после стрельбы по автомобилю, где находился спящий человек. Об этом 1 января сообщил ABC News.
По информации журналистов, 31 декабря полицейские проверяли подозрительный автомобиль, который стоял рядом с частным домом. На водительском сидении находился мужчина.
«Неясно, что побудило офицеров открыть огонь, но полиция заявила, что детективы обнаружили пистолет на водительском сиденье», – уточняет СМИ.
Пострадавшего госпитализировали. Его состояние оценивается как стабильное.
В инциденте разбирается Совет по применению силы. Профильные департаменты полиции возбудили несколько дел.
В августе 2022 года вооруженный мужчина пытался проникнуть в зону досмотра посетителей офиса Федерального бюро расследований (ФБР) США, после чего его ликвидировали правоохранители.