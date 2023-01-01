В Twitter раскритиковали Зеленского за закон об ограничении деятельности СМИ
Пользователи Twitter раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского из-за закона об ограничении деятельности СМИ.
Ранее, 29 декабря, стало известно, что Зеленский подписал закон о медиа, который позволяет закрывать средства массовой информации без решения суда и запрещает публиковать несогласованную информацию о России. Многие пользователи соцсети указали, что принятие подобных законов недопустимо в демократическом обществе.
Так, один из пользователей признался, что после принятия этого закона разочаровался в Зеленском, который, по его словам, оказался «еще и коррумпированным политиком». Другие возмутились, что Украине посылают миллиарды долларов, которые в итоге идут на борьбу со свободой слова.
«И мы посылаем ему миллиарды долларов, чтобы он мог усилить цензуру в отношении своих людей!» — написала Linda Thomas.
«Я хочу вернуть свои деньги, которые были отданы Украине», — заявил пользователь Sean Murphy.
«И люди здесь поддерживают его и украинское правительство? Меня очень волнует, в каком направлении будет развиваться человечество в целом», — написал Brandon Riffle.
«Украина не является демократической страной и не была ею, по крайней мере, с 2014 года», — резюмировал Colonel William Ludlow.
Закон в том числе раскритиковал лидер французской партии «Народный республиканский союз» и политический комментатор Франсуа Асселино, пишет «Газета.Ru». В частности, он заявил, что новый украинский закон о печати противоречит европейской свободе слова. По мнению депутата, таким образом происходит укрепление диктатуры Зеленского.
Украинский союз журналистов также считает, что новый закон, который дает властям возможность штрафовать и прекращать деятельность любых телеканалов, газет или интернет-изданий, если по каким-то причинам Киеву не понравится их контент, представляет самую большую угрозу свободе слова за время существования независимой Украины.