На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, в Киеве прогремели взрывы
Во всех областях Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения граждан 1 января.
Так, сигналы тревоги стали звучать разных областях страны с 01.33 по мск.
Мэр Киева Виталий Кличко свою очередь заявил, что в украинской столице прогремели взрывы и сработала система противовоздушной обороны (ПВО).
Спустя несколько часов украинского издания Klymenko Time сообщило о новых взрывах в Киеве.
Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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