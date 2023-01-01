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Корги-елочка поздравила пользователей Сети с Новым годом

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Фото: Ридус
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Видео с вельш-корги-пемброком в костюме нарядной елки с кокошником в виде золотой звезды выложила в Сеть пользователь портала «Ридус», поздравляя читателей с наступающим Новым годом.

В ролике пса наряжают в темно-зеленую мантию, подбитую белой меховой оторочкой, а на голову надевают пухлый золотой кокошник в виде звездочки. В таком виде корги становится похожа на новогоднюю елочку, а добродушная улыбающаяся мордочка добавляет очарования и предновогоднего умиления.

«Мы, как и этот очаровательный корги в костюме елочки, спешим поздравить вас с наступающим Новым годом и желаем никогда не унывать, несмотря ни на что», — гласит подпись к видео.

Сотрудники Московского зоопарка 29 декабря поздравили белого медведя Диксона с наступающим Новым годом. В подарочной коробке для него приготовили мясо, рыбий жир и селедку, которую Диксон очень любит.

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