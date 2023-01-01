Климатолог рассказал о вероятных природных аномалиях в 2023 году

Экстремальные погодные явления в текущем десятилетии и новом, 2023 году, будут наблюдаться чаще по сравнению с предыдущей десятилеткой, уверен директор Климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

«Не в два раза, конечно, но значимо больше, мы это почувствуем. Согласно Третьему оценочному докладу институтов Росгидромета и РАН об изменениях климата, в каждом федеральном округе есть те или иные опасные явления, частота которых увеличивается. Для Северо-Запада это штормовые ветра и метели, резкое выпадение осадков. В Москве поменьше штормовых ветров и нет метелей, но не исключены волны жары», — рассказал он в беседе с радио Sputnik.

По мнению Кокорина, 2023 год может стать теплее 2022 года, хотя всё зависит от состояния течений в Тихом океане, от явлений Эль-Ниньо (El Niño, «мальчик» в переводе с испанского — аномальное повышение температуры поверхности океана) и Ла-Нинья (La Niña, «девочка» — аномальное понижение температуры поверхности океана).

«Исходя из этого, 2020 год был очень теплым, 2021-й — холоднее, 2022-й — примерно такой же, как 2021-й. В 2023 году, во всяком случае в начале года, продолжится фаза Ла-Нинья, то есть более холодная фаза. Но потом, скорее всего, начнется теплая фаза. Поэтому в целом 2023 год может быть чуть-чуть теплее 2022 года, но холоднее 2020 года», — предположил климатолог.

После 2024-го года, по его мнению, уровень тепла будут нарастать и среднегодовая температура будет выше с каждым годом. В этой связи холодных зим в предстоящее десятилетие будет всё меньше.

Эколог-климатолог Михаил Юлкин 26 декабря рассказал «Известиям», что снежный шторм в США, который привел к гибели более 40 человек, связан с глобальными изменениями климата. Юлкин рассказал о таком явлении, как полярный вихрь. Когда в Арктике стоит привычная низкая температура, он крутится над осью довольно высоко.

В начале декабря исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде Ингер Андерсен заявила, что человечество находится в состоянии войны с живой природой. Она напомнила, что в ноябре население Земли составило 8 млрд человек, что очень много. Земля подвергается сильному давлению, подчеркнула эколог.