«Известия» опубликовали кадры с последствиями обстрела Донецка в новогоднюю ночь

Украинские националисты в новогоднюю ночь обстреляли центральные районы Донецка. Кадры с последствиями происшествия в воскресенье, 1 января, появились в распоряжении «Известий».

Сразу после полуночи по Донецку было выпущено 15 снарядов калибра 155 мм и восемь ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). В районе 4:00 — порядка 30 снарядов.

Под ударом также оказалась Макеевка ДНР: населенный пункт был обстрелян тремя ракетами из РСЗО. По предварительным данным, в результате обстрела пострадали 15 человек.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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