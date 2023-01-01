Шесть человек погибли в результате обстрела больницы Первомайска со стороны ВФУ
В результате субботнего обстрела больницы в Первомайске Луганской Народной Республики (ЛНР) со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) шесть человек погибли. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщил заместитель главврача больницы Татьяна Ковалева.
По ее словам, погибшими оказались пациенты и медперсонал больницы.
«Число погибших составило не менее шести человек, сейчас мы ведем разбор завалов, так что это число еще может увеличиться», — поделилась Ковалева в беседе с «РИА Новости».
Накануне, 31 декабря, украинские националисты за 40 минут дважды ударили по Первомайску из американских реактивных систем залпового огня HIMARS, в общей сложности выпустив три ракеты.
Под удар попал в том числе мэр Первомайска Сергей Колягин: на момент атаки он ехал на место обстрела к городской больнице.
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