Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Мексике достигло 47
Число пострадавших в ДТП с автобусом, который перевернулся и упал в овраг в субботу, 31 декабря, достигло 47 человек, сообщило Associated Press со ссылкой на местные власти.
Официальные лица штата Гуанахуато заявили, что все пассажиры прибыли из города Леон. Они возвращались с пляжа. В Мексике обычная практика, когда друзья, родственники или соседи арендуют автобус, чтобы отправиться в пляжный отдых. Группа из порядка 57 человек ехала со стороны пляжа в пятницу, 30 декабря, когда автобус перевернулся и рухнул в овраг.
Среди погибших было как минимум четверо детей (три девочки и мальчик). Не менее 45 пострадавшим оказывается медицинская помощь в местных больницах, информации об их состоянии нет.
Генеральная прокуратура штата Наярит, где произошло ДТП, сообщила, что автобус выехал около 14:00 часов с пляжа Лос-Аяла в направлении штата Гуанахуато. В салоне находились порядка 57 пассажиров.
«На данный момент сообщается, что общее число погибших составляет 15 человек, из которых семь женщин и восемь мужчин», — приводит MSN данные прокуратуры Наярата.
Из погибших смогли опознать только 52-летнего Хосе Антонио Вальдивия Эррера, проживавшего в Леоне, Гуанахуато. Пока не ясно, выжил ли водитель. Прокуратура оцепила место аварии. Обстоятельства происшествия, данные о погибших и пострадавших устанавливаются.
В прошлом подобные аварии были вызваны плохим обслуживанием арендованных автобусов, непогодой, состоянием дорог или превышением скорости.
Ранее сообщалось, что в штате Наярит 15 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса в овраг. Среди пострадавших указывались 24 человека. Предварительной причиной аварии называли потерю управления водителем из-за нарушения скоростного режима.