На Украине сообщили о новых взрывах в Киеве
В Киеве снова прогремели взрывы. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщается в Telegram-канале украинского издания Klymenko Time.
Ранее этим же днем о хлопках в районе украинской столицы и сработавшей системе противовоздушной обороны сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Тогда же, согласно данным официального ресурса по оповещению, сирены прозвучали во всех областях Украины.
Российские войска в октябре начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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