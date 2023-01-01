Украинские боевики выпустили пять ракет из РСЗО HIMARS по ЛНР

Украинские вооруженные формирования выпустили ракеты из американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по городу Рубежному и селу Чмыровка в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в воскресенье, 1 января, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

Как отмечается в Telegram-канале, боевики выпустили три ракеты по Рубежному и две по Чмыровке.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Националисты в новогоднюю ночь начали обстреливать Донецк. Так, после полуночи по городу было выпущено 15 снарядов калибра 155 мм и восемь ракет из РСЗО.

Позже боевики выпустили еще 25 ракет. Под удар попали Киевский и Ворошиловский районы Донецка.

Под ударом также оказалась Макеевка в ДНР: по населенному пункту было выпущено три ракеты РСЗО. По предварительным данным, в результате обстрела пострадали 15 человек.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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