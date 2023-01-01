Экономист назвала условия получения повышенной зарплаты в январе

Работа в выходные и праздничные дни — с 1 по 8 января — в этом году подлежит двойной оплате. Об этом напомнила в воскресенье, 1 января, доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. Она указала, что ст. 153 ТК РФ регламентирует повышенную оплату труда.

Эксперт уточнила, что в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Когда на выходной или праздник приходится только часть рабочего дня (смены), в повышенном размере оплачиваются фактически отработанные часы.

Когда работник вышел на работу по собственной инициативе, предоставлять дополнительный выходной день или делать доплату работодатель не обязан, что указано в ст. 113 ТК РФ.

«Если работник в письменном заявлении указывал, что хотел бы вместо работы в праздничный день получить другой день отдыха, то такая работа в данный день будет оплачена в одинарном размере, а за день отдыха доплаты не будет. Это же правило распространяется и на ненормированный график работы. И для этой категории сотрудников будет действовать то же правило: или двойная оплата, или одинарный размер, но с предоставлением дополнительного выходного дня», — пояснила Лебединская в беседе с агентством «Прайм».

При оплате работы в двойном размере в выходные и нерабочие праздничные дни доплат за работу сверхурочно не производится, и ограничение сверхурочной работы 120 часами в год не распространяется. Когда график сменный, рабочие смены, выпавшие на субботу или воскресенье, в повышенном размере не оплачиваются и считаются обычными рабочими днями с оплатой в общеустановленном порядке.

Не подлежит удвоению зарплата сотрудников, которые дежурят, так как дежурства компенсируются в течение ближайших 10 дней отгула с той же продолжительностью, что и дежурство. При этом некоторые категории сотрудников в праве отказаться от работы в выходные и праздники — среди них женщины с детьми до трех лет, инвалиды; родитель ребенка в возрасте до 14 лет, когда другой родитель работает вахтовым методом, и другие.

28 декабря руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал, что январь, февраль, апрель и май — самые невыгодные месяцы для оплачиваемого отпуска в 2023 году. По словам эксперта, в данные месяцы выгодно работать и получить зарплату.