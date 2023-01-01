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Волна радости: как Россия встретила Новый год

Главный зимний праздник прошел без происшествий
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Празднование Нового года в Москве на Никольской улице
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В ночь на 1 января человечество отметило самый долгожданный и радостный праздник. Как веселились россияне — в фотогалерее «Известий»

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Люди во время встречи Нового года в Москве
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В новогоднюю ночь в центре Москвы собрались тысячи людей
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Празднование Нового года в Москве на Никольской улице
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