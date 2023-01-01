Украинские боевики выпустили по Донецку 25 ракет из РСЗО

Националисты Украины выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка 25 ракет из реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом в воскресенье, 1 января, сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), связанных с военными преступлениями Украины.

Как отмечается в Telegram-канале оперативного штаба, обстрел был зафиксирован в 4:00.

Позднее, в 4:09, украинские боевики выпустили еще шесть снарядов 155-миллиметрого калибра по Кировскому району Донецка, уточняется в публикации штаба.

Националисты начали обстреливать город в новогоднюю ночь. Так, после полуночи по Донецку было выпущено 15 снарядов калибра 155 мм и восемь ракет из РСЗО.

Под ударом также оказалась Макеевка ДНР: по населенному пункту было выпущено три ракеты РСЗО. По предварительным данным, в результате обстрела пострадали 15 человек.

С 24 февраля Россия проводит специальную операцию по защите Донбасса и демилитаризации Украины. Решение было принято президентом РФ Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».