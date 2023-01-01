Полянский назвал причины непринятия заявления СБ ООН по Лачинскому коридору

Причиной непринятия заявления Совета Безопасности ООН по Лачинскому коридору стала «нечистоплотность приемов Парижа», заявил 31 декабря первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Мы с самого начала были настроены на конструктивную работу в контексте выработки реакции СБ. По просьбе Еревана координировали этот процесс французы, которые проигнорировали подавляющее большинство наших предложений, учтя при этом правки других членов СБ. Нечистоплотность таких приемов Парижа очевидна», — написал он в объяснении, которое разместил в своем Telegram-канале.

Лачинский коридор — единственная дорога, которая связывает Армению и Нагорный Карабах — должен быть доступен для передвижения в соответствии с заявлением лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года. Полянский отметил, что российские миротворцы не на словах, как представители Запада, а на деле обеспечивают безопасность и в контактах со сторонами ищут развязки спорных вопросов, руководствуясь четырьмя совместными заявлениями на высшем уровне, поддержанными и Баку, и Ереваном.

«В ходе работы над заявлением наши бывшие западные партнеры не нашли в себе мужества упомянуть эти документы и усилия российских миротворцев. Западники были больше озабочены принятием какого-либо продукта СБ, а не разрешением конфликтной ситуации. Мы твердо убеждены в том, что реакция Совета должна способствовать нахождению компромисса и возобновлению мирного процесса, без навешивания ярлыков на какую-либо из сторон», — подчеркнул российский постпред.

30 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва озабочена отсутствием прогресса в восстановлении полноценного функционирования Лачинского коридора для движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Она также отметила работу российских миротворцев, указав на ключевой вклад, который они вносят в обеспечение безопасности в зоне их развертывания. МИД РФ 29 декабря заявил, что работа российских миротворцев на территории Нагорного Карабаха заслуживает высочайшей оценки, так как благодаря им поддерживается безопасность в регионе.

Ранее, 23 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что российские миротворцы ежечасно работают для урегулирования ситуации в Лачинском коридоре. Так российский министр отреагировал на заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что российские миротворцы якобы не выполняют свои обязательства, касающиеся контроля над Лачинским коридором. По его словам, Баку нарушает положения заявления лидеров Армении, России и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, согласно которому азербайджанская сторона гарантирует безопасность движения.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.