Овечкин забил 805 голов и сократил разрыв с рекордом лучшего снайпера НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс» 31 декабря оформил дубль, достигнув 805 забитых шайб. Он сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов лиги за всю историю — Овечкину осталось всего 89 голов.

Россиянин занимает второе место в рейтинге лучших снайперов в истории НХЛ с 805 голами. Рекордсмен лиги — канадец Уэйн Гретцки. На его счету 894 гола в 1487 матчах, напомнил «Спорт-Экспресс», представив десятку лучших снайперов в истории НХЛ.

Овечкин 24 декабря сравнялся по заброшенным шайбам с Горди Хоу, забив свой 801-й гол в НХЛ. Тогда же в матче с «Виннипег Джетс» он забил 802-ю шайбу.

Накануне, 23 декабря, Овечкин был признан лучшим игроком матча «Вашингтон Кэпиталз» с «Оттава Сенаторз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.

Помимо двух голевых передач он сделал шесть бросков в створ чужих ворот, доведя их общее количество за карьеру до 6211. Овечкин побил рекорд НХЛ, принадлежавший канадцу Рэю Бурку, у которого было 6209 попыток.