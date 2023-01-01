Синоптики пообещали 5 градусов тепла в Московском регионе 1 января

Облачная погода с осадками в виде дождя, местами гололедица на дорогах, а также до 5 градусов тепла ожидают москвичей в воскресенье, 1 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

Днем в Москве температура воздуха составит от 3 до 5 градусов выше нуля, ночью ожидается понижение до -1 градуса.

На территории Московской области синоптики обещают от 1 до 6 градусов тепла в дневное время суток и от 3 градусов ниже нуля — в ночное.

Прогнозируется ветер юго-западного направления со скоростью 6–11 м/с и порывами до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 741 мм ртутного столба.

Накануне, 30 декабря, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал, что с начала декабря в столице выпало 106 мм осадков, что превышает две месячные нормы. До абсолютного рекорда декабря по осадкам, который наблюдался в декабре 1874 года при уровне осадков 115 мм, осталось меньше 10 мм, добавил синоптик.