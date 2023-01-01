В Белоруссии 2023 год объявлен годом мира и созидания
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в новогоднем поздравлении к населению объявил 2023 год годом мира и созидания.
«Следующий год мы объявляем годом мира и созидания. Это соответствует и духу времени, и устремлениям наших сердец. Я так же сильно, как и вы, желаю мира и добра родной Беларуси», — передает его слова БелТА.
Белорусский лидер указал, что минувший год был непростым и противоречивым, а также годом политического выбора.
Ранее, 31 декабря, Лукашенко поздравил лидеров государств мира с Новым годом. В адрес главы государства поступили поздравления от лидеров России, Китая, Казахстана, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Киргизии, ОАЭ, Вьетнама, Кувейта, Палестины, Монголии.