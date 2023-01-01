Пользователи Twitter предложили потребовать от Зеленского налоговую декларацию за 2022 год
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- Пользователи Twitter предложили потребовать от Зеленского налоговую декларацию за 2022 год
Американских пользователей Twitter 31 декабря возмутил принятый президентом Украины Владимиром Зеленским закон «О медиа».
Украинский лидер 29 декабря подписал закон «О медиа», усиливающий контроль государства над СМИ и запрещающий позитивное освещение действий России. Теперь в стране расширяются полномочия Национального совета по теле- и радиовещанию, который выступит в роли единого регулятора СМИ и получит право направлять во все редакции обязательные для выполнения предписания.
«Мы отправляем ему миллиарды долларов, чтобы он мог усилить цензуру в отношении своих граждан!» — написала Линда Томас.
«Теперь я понимаю, как я заблуждался о Зеленском. Сейчас я вижу, что он еще один коррумпированный политик», — отметил пользователь Джин Цешевски.
«Может ли кто-то показать, куда ушли американские налоги?» — написал пользователь с никнеймом Sain.
«Я хочу вернуть свои налоги», — написал Шон Мерфи, говоря о деньгах, которые американское правительство отправило на поддержку киевского режима.
Кроме того, 30 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подписанный Зеленским закон «О медиа» легитимизацией произвола в отношении плюрализма СМИ. Как подчеркнула официальный представитель МИДа, в рамках принятого закона власти Украины получили возможность беспрепятственно блокировать СМИ и пополнять списки «опасных» для страны людей, а также выписывать огромные штрафы за любое несоответствие с политикой Киева.
До этого, 15 апреля, жена украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, журналистка Оксана Марченко заявила, что в стране закрыты все телеканалы, кроме одного, который контролирует президент Украины Зеленский. По ее словам, больше никаких альтернативных мнений быть не может.
20 марта Зеленский ввел в действие решение о единой информационной политике в условиях военного положения. 26 февраля украинские телеканалы начали транслировать единый телеэфир «Единые новости».