Американских пользователей Twitter 31 декабря возмутил принятый президентом Украины Владимиром Зеленским закон «О медиа».

Украинский лидер 29 декабря подписал закон «О медиа», усиливающий контроль государства над СМИ и запрещающий позитивное освещение действий России. Теперь в стране расширяются полномочия Национального совета по теле- и радиовещанию, который выступит в роли единого регулятора СМИ и получит право направлять во все редакции обязательные для выполнения предписания.

«Мы отправляем ему миллиарды долларов, чтобы он мог усилить цензуру в отношении своих граждан!» — написала Линда Томас.

«Теперь я понимаю, как я заблуждался о Зеленском. Сейчас я вижу, что он еще один коррумпированный политик», — отметил пользователь Джин Цешевски.

«Может ли кто-то показать, куда ушли американские налоги?» — написал пользователь с никнеймом Sain.



«Я хочу вернуть свои налоги», — написал Шон Мерфи, говоря о деньгах, которые американское правительство отправило на поддержку киевского режима.

Кроме того, 30 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала подписанный Зеленским закон «О медиа» легитимизацией произвола в отношении плюрализма СМИ. Как подчеркнула официальный представитель МИДа, в рамках принятого закона власти Украины получили возможность беспрепятственно блокировать СМИ и пополнять списки «опасных» для страны людей, а также выписывать огромные штрафы за любое несоответствие с политикой Киева.

До этого, 15 апреля, жена украинского оппозиционного политика Виктора Медведчука, журналистка Оксана Марченко заявила, что в стране закрыты все телеканалы, кроме одного, который контролирует президент Украины Зеленский. По ее словам, больше никаких альтернативных мнений быть не может.

20 марта Зеленский ввел в действие решение о единой информационной политике в условиях военного положения. 26 февраля украинские телеканалы начали транслировать единый телеэфир «Единые новости».